77% من المقيمين في السعودية يرغبون في امتلاك منزل في المملكة

يرغب 77% من المغتربين المقيمين في السعودية في امتلاك منزل في المملكة، وترتفع هذه النسبة إلى 85% لمن تقل أعمارهم عن 35 عامًا؛ وذلك وفقًا لتقرير شركة الاستشارات العقارية العالمية نايت فرانك.
والمدن الأكثر استهدافًا لامتلاك المنازل بواسطة المغتربين المقيمين في المملكة؛ هي: الرياض بنسبة 44%، تليها جدة بنسبة 24%، وتأتي الدمام والمدينة المنورة في المركز الثالث بنسبة 11% لكل منهما.
وقامت شركة نايت فرانك، بإجراء استطلاع لآراء 241 مغتربًا في المملكة العربية السعودية؛ لفهم مواقفهم وتطلعاتهم ورغباتهم في الاستثمار العقاري في المملكة، ومن بين هؤلاء المشاركين، يقيم 56% منهم في السعودية لأكثر من 10 سنوات، ويعمل 76% منهم في القطاع الخاص.
ووفقًا للتقرير؛ فإن 75% من المغتربين مستعدون لتخصيص أقل من 1.5 مليون ريال سعودي لشراء عقار محتمل في المملكة، مع حوالى 40% منهم مستعدون لإنفاق أكثر من 750.000 ريال سعودي، و9% من الوافدين مستعدون لإنفاق أكثر من 3.5 ملايين ريال سعودي.
ويتراوح متوسط الأسعار في مدن مثل الرياض من 800.000 ريال لشقة مكونة من غرفتي نوم، و700.000 ريال في جدة، وترتفع إلى 2.7 مليون ريال لفيلا مكونة من ثلاث غرف نوم في الرياض؛ بينما تصل إلى 2.8 مليون ريال في جدة، ويفضل الجزء الأكبر من المغتربين الشراء خلال الـ12 إلى 24 شهرًا القادمة.