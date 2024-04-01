77% من المقيمين في السعودية يرغبون في امتلاك منزل في المملكة

ويتراوح متوسط الأسعار في مدن مثل الرياض من 800.000 ريال لشقة مكونة من غرفتي نوم، و700.000 ريال في جدة، وترتفع إلى 2.7 مليون ريال لفيلا مكونة من ثلاث غرف نوم في الرياض؛ بينما تصل إلى 2.8 مليون ريال في جدة، ويفضل الجزء الأكبر من المغتربين الشراء خلال الـ12 إلى 24 شهرًا القادمة.