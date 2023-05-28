تزامناً مع الإجازة المطولة.. تبوك تشهد أجواءً معتدلة زانها تراكم السحب والغيوم جمالاً

هطلت صباح اليوم، أمطارٌ من خفيفة إلى متوسطة على منطقة تبوك، بعدما تشكّلت السحب الرعدية على سماء المنطقة منذ مساء أمس.
وشملت الأمطار مدينة تبوك ومحافظات: حقل وضباء وأملج، وعدداً من المراكز، مثل: الزيتة وشقري وشرما وبئر بن هرماس وحالة عمار، فيما يُتوقع وصول الحالة المطرية إلى بقية أجزاء المنطقة ومحافظاتها مساء اليوم الأحد.
وتشهد أجواء منطقة تبوك هذه الأيام درجات حرارة متوسطة وأجواء معتدلة زادها تراكم السحب والغيوم جمالاً؛ ما دفع الأهالي إلى الخروج للمتنزهات البرية تزامناً مع الإجازة المطولة للمدارس في نهاية الأسبوع.