260 خبيرًا عالميًّا و4 أهداف.. "الحطام الفضائي الدولي" يتهيأ للانطلاق بالرياض

وأوضحت الوكالة أن "الحطام الفضائي" يعد أحد أكبر التحديات التي تواجه الاستدامة البيئية للفضاء؛ مما يستدعي حلولًا فورية ومبتكرة؛ مشيرة إلى أن من أهداف المؤتمر "وضع مبادئ تنظيمية لضمان خروج آمن للأجسام الفضائية من المدار"، و"التعاون لتوحيد الجهود في مراقبة وإدارة الحطام الفضائي"، و"تنظيم المرور الفضائي لتجنب التصادمات وتحسين الأمان"، و"تصميم أقمار صناعية جديدة مع مراعاة معايير الاستدامة والسلامة في الفضاء".