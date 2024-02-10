260 خبيرًا عالميًّا و4 أهداف.. "الحطام الفضائي الدولي" يتهيأ للانطلاق بالرياض

تنظم وكالة الفضاء السعودية، مؤتمر الحطام الفضائي الدولي خلال يومي 11- 12 فبراير الجاري، بالتعاون مع "اليونيسيف"، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والاتحاد الدولي للاتصالات؛ وذلك لتعزيز جهود المملكة في دعم وتبني السياسات الرامية إلى حماية وضمان استدامة اقتصاد الفضاء؛ مما يعكس التزامها بمستقبل مستدام لاستكشاف الفضاء.
وأوضحت الوكالة أن "الحطام الفضائي" يعد أحد أكبر التحديات التي تواجه الاستدامة البيئية للفضاء؛ مما يستدعي حلولًا فورية ومبتكرة؛ مشيرة إلى أن من أهداف المؤتمر "وضع مبادئ تنظيمية لضمان خروج آمن للأجسام الفضائية من المدار"، و"التعاون لتوحيد الجهود في مراقبة وإدارة الحطام الفضائي"، و"تنظيم المرور الفضائي لتجنب التصادمات وتحسين الأمان"، و"تصميم أقمار صناعية جديدة مع مراعاة معايير الاستدامة والسلامة في الفضاء".
وأبانت أن المؤتمر يجمع 50 دولة حول العالم؛ حيث يتجمع صناع القرار والخبراء في منصة عالمية في الرياض؛ لمناقشة وتطوير استراتيجيات مواجهة تحديات الحطام الفضائي، و260 خبيرًا ومتحدثًا عالميًّا في جلسات حوارية لتبادل الخبرات والمعرفة حول أفضل الممارسات والتقنيات الجديدة؛ للحد من مخاطر الحطام الفضائي وتعزيز التعاون الدولي.
وأكدت وكالة الفضاء السعودية، أن هذه الخطوات تُمَثل مسارنا نحو تحقيق فضاء أكثر استدامة وأمانًا للجميع.