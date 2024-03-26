"تقني الرياض" يفوز بالمركز الأول في المبادرات المجتمعية في نسختها الثانية

حقق فريق الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض المركز الأول في مسابقة الابتكارات والمبادرات المجتمعية في نسختها الثانية لهذا العام، ضمن مسار المبادرات المجتمعية الذي يتناول إيجاد مبادرات تخدم ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين.