"تقني الرياض" يفوز بالمركز الأول في المبادرات المجتمعية في نسختها الثانية

حقق فريق الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض المركز الأول في مسابقة الابتكارات والمبادرات المجتمعية في نسختها الثانية لهذا العام، ضمن مسار المبادرات المجتمعية الذي يتناول إيجاد مبادرات تخدم ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين.
وتأتي مشاركة الفريق بابتكار ساعة ذكية تحمل اسم (نحن معك) ترتبط بتطبيق "توكلنا" يرتديها الزائر للمشاعر المقدسة وتسهل الوصول لمعلوماته الحيوية وكذلك الاتجاهات والشعائر الدينية.
وتعرض تلك المعلومات بكل لغات العالم، مما يسهم في تسهيل رحلة ضيوف الرحمن أثناء أدائهم لمناسك الحج والعمرة، كما تحمل خصائص تقنية كتحديد موقع الحاج أو المعتمر، وكذلك توجيهه ليسلك الطرق قليلة الازدحام وطلب المساعدة من الجهات مقدمة الخدمات وغيرها من الخدمات.
ورفع مدير عام الإدارة عبدالرحمن الحامد شكره لأبنائه وبناته أعضاء الفريق وللمشرفين وللكليات التقنية في رعايتهم لهذه النماذج الموهوبة من المتدربين والمتدربات، متمنياً لهم التوفيق ومزيداً من التميز.