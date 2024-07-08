"منشآت" تطلق فعاليات أسبوع الجملة والتجزئة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة

وتحرص "منشآت" من خلال تنظيم الأسابيع المخصصة، على مواصلة دورها الداعم لفتح الآفاق أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما تدعو الراغبين في الاستفادة من فعاليات أسبوع الجملة والتجزئة، إلى التسجيل عبر الرابط: https://www.monshaat.gov.sa/ar/node/127279.