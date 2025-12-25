"إنفاذ" يشرف على 75 مزادًا عقاريًا لتصفية وبيع أكثر من 900 أصل في مطلع 2026

وفي المنطقة الشرقية (7) مزادات لبيع (56) عقارًا، وفي منطقة القصيم (8) مزادات لبيع (192) عقارًا، وفي منطقة تبوك (3) مزادات لبيع (14) عقارًا, إضافة إلى عدد من المزادات الإلكترونية العقارية التي تقام في كل من حائل، والجوف، والحدود الشمالية، وعسير، ونجران، والباحة، ومنطقة جازان.