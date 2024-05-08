سلسة OPPO Reno 11 تقدم معايير جديدة للهواتف الذكية مع أداء فائق يلائم احتياجات المستخدم الحالية والمستقبلية

تعد الميزة الأساسية لسلسلة هواتف OPPO Reno 11 هو ضمان استمرارها بنفس الأداء لمدة 48 شهراً، ويعد ذلك دليلاً عملياً على اتمرارية صلابة الجهاز بمرور الوقت. وقد خضعت هواتف Reno 11لاختبارات شاقة في معامل شركة أوبو، لتضمن تجربة مستخدم سلسلة حتى بعد مرور أربع سنوات من الاستخدام. وقد ركزت تقييمات الهاتف قبل وبعد الاختبارات على معايير مدة تشغيل التطبيقات وإعادة تشغيل الجهاز والمدة اللازمة للاستجابة لتشغيل الوسائط المتعددة ووقت تنزيل التطبيقات. وقد كانت النتيجة هي تجربة هاتف ذكي تستمر بنفس السلاسة والاستجابة منذ اليوم الأول، بما يؤكد التزام أوبو برضا المستخدمين طوال الوقت.