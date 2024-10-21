"الأعمال الكاملة" لابن عيسى.. مشروع موسوعي ضخم أنجزته دارة الملك عبدالعزيز

ومن التحديات التي واجهت مشروع إنجاز الأعمال الكاملة للشيخ ابن عيسى أن كتبه ليست مجموعة في مكان واحد، بل متفرقة، فبعضها في خزائن المكتبات في داخل المملكة أو خارجها، وقد يكون في الحصول على بعضها مشقة، إضافة إلى أن كتبه ودفاتره يغلب عليها طابع الكنانيش، وليست مؤلفات مرتبة لها عنوانات واضحة، كما أنها ليست مرقمة في معظمها، فكانت تحتاج إلى مزيد من النظر، ومن التحديات أيضًا أن كثيرًا من أوراق ابن عيسى قد كُتبت بخط مستعجل، وفيها كثير من الشطب وبعض أوراقها مهترئة أو متآكلة، فلزمها بذل كثير وجهد كبير للتدقيق والمراجعة؛ لفك الخط وقراءته.