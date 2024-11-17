تاريخ طويل من المصالح المتقاربة.. معهد تايوان العالمي يرصد مراحل نقاط القوة في السعودية منذ الستينات

وواصل تقرير معهد تايوان العالمي أن المملكة العربية السعودية هي أكبر شريك تجاري لتايوان في الشرق الأوسط بحجم تجارة سنوي يزيد عن 12 مليار دولار أمريكي، مشيراً إلى أن الدولتين وقّعتا في عام 2020 معاهدة ضريبية تمنع الازدواج الضريبي، وهو اتفاق دخل حيز التنفيذ في عام 2022، ويهدف إلى تبسيط التجارة الثنائية وتقليل الأعباء الضريبية على الشركات العاملة في كلا البلدين.