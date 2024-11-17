تاريخ طويل من المصالح المتقاربة.. معهد تايوان العالمي يرصد مراحل نقاط القوة في السعودية منذ الستينات

قدمّت "رؤية المملكة 2030" مجموعة من المحاور الهامّة التي تضمن إجراء تطورات شاملة على جميع الأصعدة داخلياً وخارجياً، وهو ما حصد اهتماماً عالمياً واسعاً خلال السنوات الأخيرة.
ومؤخراً، نشر معهد تايوان العالمي تقريرًا للباحث نديم أحمد موناكال، تحدّث عن تطور العلاقات الثنائية بين تايوان والمملكة العربية السعودية، واصفاً إياها بأنها "تتمتع بتاريخ طويل من المصالح المتقاربة التي صمدت في وجه التحديات السياسية".
وأكّد التقرير أن العلاقات المتطورة بين تايوان والمملكة تقدم دراسة حالة مثيرة للاهتمام في الدبلوماسية الاقتصادية والتكنولوجية، مشيرًا إلى أن المملكة منذ ستينات وسبعينات القرن الماضي عملت على تعزيز تنويعها الاقتصادي، والذي تطلب بشكل كبير نقل التكنولوجيا الصناعية.
وأوضح الباحث أن المملكة تٌمثّل الآن في مدينة تايبيه من خلال المكتب التجاري السعودي، بينما تدير تايوان مكتبها الاقتصادي والثقافي في الرياض، إذ تواصل الدولتان إيجاد فرص اقتصادية مربحة في المنطقة، لافتاً إلى أن بعض الشركات التايوانية أنشأت موطئ قدم في المملكة، فيما تواصل الحكومة التايوانية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشراكة مع الشركات السعودية.
وتطرّق التقرير إلى رؤية المملكة 2023، إذ قال إنه "في السنوات الأخيرة، عززت تايوان والمملكة العربية السعودية علاقاتهما على الصعيدين الاقتصادي والتكنولوجي، وقد عمل صندوق التعاون الدولي والتنمية التايواني مع الشركات السعودية في مجالات مختلفة بما في ذلك الزراعة ومصائد الأسماك والنقل والتجارة".
وأضاف: "مّهد برنامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الطريق لتقارب المصالح بين تايوان والمملكة العربية السعودية، خاصة وأن الرؤية تركز على التقنيات الناشئة التي حافظت تايوان فيها على ميزة تنافسية".
وواصل تقرير معهد تايوان العالمي أن المملكة العربية السعودية هي أكبر شريك تجاري لتايوان في الشرق الأوسط بحجم تجارة سنوي يزيد عن 12 مليار دولار أمريكي، مشيراً إلى أن الدولتين وقّعتا في عام 2020 معاهدة ضريبية تمنع الازدواج الضريبي، وهو اتفاق دخل حيز التنفيذ في عام 2022، ويهدف إلى تبسيط التجارة الثنائية وتقليل الأعباء الضريبية على الشركات العاملة في كلا البلدين.
وشدّد موناكال في تقريره أن نقاط القوة التي تتمتع بها تايوان في القطاعات الرئيسية - مثل التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة والرعاية الصحية تتماشى بشكل وثيق مع أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والتي زادت من آفاق التعاون بين البلدين.
واختتم تقرير معهد تايوان العالمي بأن الارتباط المستمر بين الرياض وتايبيه يوضح مصالحهما المتبادلة في تعزيز العلاقات الاقتصادية، ويعكس أولويات السياسة الخارجية للرياض التي تركز على التخفيف من المخاطر المرتبطة بالتنافسات الجيوسياسية العالمية والمنافسة التكنولوجية.
يذكر أن معهد تايوان العالمي هو منظمة غير ربحية مخصصة للأبحاث الشاملة والمتطورة والمتعمقة حول القضايا السياسية المتعلقة بتايوان، ويقع مقره في العاصمة الأمريكية واشنطن.