سفارة المملكة في هانوي تنظّم فعالية لإبراز جهود الصندوق السعودي للتنمية في فيتنام

بدوره، أكد السفير محمد دهلوي أن إسهامات الصندوق السعودي للتنمية تمثّل حرص المملكة واهتمامها بتنمية البنية التحتية الاجتماعية والنمو الاقتصادي في فيتنام، مشيرًا إلى أن مشروعات الصندوق حول العالم تشكّل تأثيرًا كبيرًا على مدى حوالي خمسة عقود ماضية، حيث أثرت تلك المشروعات في النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي والارتقاء بالمجتمعات في مختلف أنحاء العالم، مما يجسد ذلك قيم التعاون والتضامن الدوليين.