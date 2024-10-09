طقس الأربعاء.. "الأرصاد": استمرار الأمطار الرعديّة وجريان السيول في مناطق عدة بالمملكة اليوم

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تشكُّل السحب الرعديّة المُمطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف متر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تشكُّل السحب الرعديّة المُمطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف الموج يصل إلى مائج مع تشكُّل السحب الرعديّة المُمطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة مع تشكُّل السحب الرعديّة المُمطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تشكُّل السحب الرعديّة المُمطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج يصل إلى مائج مع تشكُّل السحب الرعديّة المُمطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي.