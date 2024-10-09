طقس الأربعاء.. "الأرصاد": استمرار الأمطار الرعديّة وجريان السيول في مناطق عدة بالمملكة اليوم

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، استمرار هطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرّمة، في حين لا تزال الفرصة مهيَّأةً لتشكُّل السحب الرعديّة المُمطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية، كذلك على الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنوّرة، ولا يُستبعَد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تشكُّل السحب الرعديّة المُمطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف متر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تشكُّل السحب الرعديّة المُمطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف الموج يصل إلى مائج مع تشكُّل السحب الرعديّة المُمطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة مع تشكُّل السحب الرعديّة المُمطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تشكُّل السحب الرعديّة المُمطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج يصل إلى مائج مع تشكُّل السحب الرعديّة المُمطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي.