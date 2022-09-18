انطلاق سيمنار "دهانات الجزيرة" All in One في المنطقة الغربية
استفتحت "دهانات الجزيرة"، الشركة الرائدة في مجال الدهانات والألوان والحلول الإنشائية، سيمنار All in One في المنطقة الغربية بمدينة جدة، حيث أُقيم في فندق هيلتون جدة، أعقبه إقامة سيمنار آخر في فندق هوليدي إن بمدينة مكة المكرمة، وذلك بحضور نخبة من المهندسين والمطورين العقاريين ومصممي الديكور ومن لهم اهتمام بالشأن العقاري.
توجه اهتمام الحضور صوب محاور السيمنار التي تناولت منتجات شركة "دهانات الجزيرة" المتكاملة والشاملة التي طورتها خلال مسيرة 42 عامًا في مجال الدهانات والحلول الإنشائية، وإمكانياتها في خدمة العملاء وتلبية كافة احتياجاتهم في مكان واحد، سواء على الصعيد الشخصي أو على صعيد التطوير العقاري.
All in One يشرح الفلسفة التي تبنتها "دهانات الجزيرة" إزاء منتجاتها، مكان واحد يكفل للعميل تلبية كل متطلباته من الحلول المعمارية الشاملة والمتكاملة لجميع شؤون البناء، منتجات من مصدر واحد وتحت سقفٍ واحد، تتنوع بين الدهانات المعمارية، والصناعية، والديكورية، ودهانات الحماية، ودهانات الحديد، ودهانات الأخشاب، والدهانات صديقة البيئة، والدهانات المقاومة للحريق، ودهانات الطرق، ودهانات الأرضيات، والمنتجات الإسمنتية، وغيرها.
تميّز السيمنار بتنوع منتجات "دهانات الجزيرة" التي تمثل الصناعة السعودية الملتزمة بأعلى معايير الجودة المحلية والعالمية. مبرزًا ما يحظى به الابتكار والإبداع من حيز كبير في تفكير وخطط المطورين في الشركة، حيث سلّط الضوء بشكل خاص على أحدث منتجاتها "رست إفكت"، وهو دهان بديع يعطي مظهرًا عتيقًا بتأثير صدأ النحاس على الجدران، وألوانه المتعددة، وطرق تطبيقه واستخدامه.