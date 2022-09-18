انطلاق سيمنار "دهانات الجزيرة" All in One في المنطقة الغربية

All in One يشرح الفلسفة التي تبنتها "دهانات الجزيرة" إزاء منتجاتها، مكان واحد يكفل للعميل تلبية كل متطلباته من الحلول المعمارية الشاملة والمتكاملة لجميع شؤون البناء، منتجات من مصدر واحد وتحت سقفٍ واحد، تتنوع بين الدهانات المعمارية، والصناعية، والديكورية، ودهانات الحماية، ودهانات الحديد، ودهانات الأخشاب، والدهانات صديقة البيئة، والدهانات المقاومة للحريق، ودهانات الطرق، ودهانات الأرضيات، والمنتجات الإسمنتية، وغيرها.