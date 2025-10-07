بيع صقرين من منغوليا بـ900 ألف ريال في معرض الصقور والصيد الدولي بالرياض

وجاءت البداية مع صقر "حر قرناس"، الذي افتُتحت المزايدة عليه بمبلغ 200 ألف ريال، قبل أن يُباع بمبلغ 450 ألف ريال. ثم عُرض الصقر الثاني "حر فرخ"، وبدأت المزايدة عليه من 100 ألف ريال، ليُباع أيضًا بـ450 ألف ريال.