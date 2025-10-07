بيع صقرين من منغوليا بـ900 ألف ريال في معرض الصقور والصيد الدولي بالرياض

شهد معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025، المقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بمَلهم شمال مدينة الرياض، بيع صقرين من منغوليا بمبلغ إجمالي بلغ 900 ألف ريال، وسط منافسة قوية بين المزايدين وتفاعل لافت من الحاضرين.
وجاءت البداية مع صقر "حر قرناس"، الذي افتُتحت المزايدة عليه بمبلغ 200 ألف ريال، قبل أن يُباع بمبلغ 450 ألف ريال. ثم عُرض الصقر الثاني "حر فرخ"، وبدأت المزايدة عليه من 100 ألف ريال، ليُباع أيضًا بـ450 ألف ريال.
ويخصص المعرض لأول مرة في تاريخه منطقة خاصة بالصقور المنغولية، التي تُعد من أبرز وأرقى سلالات الصقور لدى الصقارين في المملكة والمنطقة، نظرًا لما تتميز به من جودة عالية.
وتحتضن هذه المنطقة نخبة من صقور منغوليا القادمة من شرق آسيا، خصوصًا "الحر المنغولي"، المعروف بضخامة حجمه وطول جناحيه وقوة تحمّله، إضافة إلى تنوع ألوانه من الأبيض الفاتح إلى البني الداكن.
وتمنح هذه الخصائص الصقر المنغولي أفضلية واضحة في هواية الصيد بالصقور، بفضل قدرته العالية على تحمّل الظروف البيئية القاسية وسرعته في الاستجابة للتدريب، مما يجعله من أكثر الأنواع طلبًا لدى الصقارين والهواة والمحترفين على حد سواء.