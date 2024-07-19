جامعة الملك خالد تستقبل 55 ألف طلب قبول لدرجتَيْ الدبلوم والبكالوريوس

وأضاف بأنه في حال الرغبة في إلغاء طلب القبول من جامعة الملك خالد فقد تم تفعيل خدمة "إلغاء طلب القبول" عبر بوابة القبول الإلكترونية تجنبًا لتأثُّر قبول الطلاب والطالبات الذين أكدوا قبولهم في جامعات أخرى، ولإتاحة المقاعد للطلاب والطالبات الآخرين. داعيًا للجميع بالتوفيق.