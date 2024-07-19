جامعة الملك خالد تستقبل 55 ألف طلب قبول لدرجتَيْ الدبلوم والبكالوريوس

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد انتهاء فترة تقديم طلبات القبول لدرجتَيْ الدبلوم والبكالوريوس للعام الجامعي 1446.
وفي التفاصيل، أوضح عميد عمادة القبول والتسجيل بالجامعة، الأستاذ الدكتور علي بن حسين الخالدي، أن عدد المتقدمين والمتقدمات بلغ نحو 55 ألف طالب وطالبة من جميع أنحاء السعودية، وسيتم الترشيح وفق الجدول الزمني المعلن.
وأبان "الخالدي" أنه تسهيلاً على المتقدمين، وحرصًا على توفير المقاعد للطلاب والطالبات، تم الربط مع جميع الجامعات السعودية من خلال "خدمة قبول الطلبة المركبة"؛ وذلك للتأكد من عدم وجود قبول مزدوج للمرشح في جامعة أخرى.
وأضاف بأنه في حال الرغبة في إلغاء طلب القبول من جامعة الملك خالد فقد تم تفعيل خدمة "إلغاء طلب القبول" عبر بوابة القبول الإلكترونية تجنبًا لتأثُّر قبول الطلاب والطالبات الذين أكدوا قبولهم في جامعات أخرى، ولإتاحة المقاعد للطلاب والطالبات الآخرين. داعيًا للجميع بالتوفيق.