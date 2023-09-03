"دكة حي ظهرة لبن".. مبادرة نوعية بالرياض تعكس مشاركة الأهالي بالخدمات

ولفتت إلى أن أعمال "دكة حي ظهرة لبن" تتضمن 5 عناصر تشمل تحسين المظهر العام للأرصفة وزيادة المساحات الخضراء، وتخصيص مواقع للدراجات الهوائية، إلى جانب إنشاء أماكن مخصّصة لألعاب الأطفال، وتوفير ممرات عبور آمنة للمشاة، وصولًا إلى الارتقاء بجودة حياة السكان.