فيصل بن عبدالعزيز: مشاريع تطوير الطرق بالرياض تعزّز نجاح استضافة المناسبات العالمية الكبرى

وقال الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بهذه المناسبة: "إن إطلاق هذه المشاريع النوعية سيسهم في تعزيز شبكة الطرق بالمدينة، بما يتواكب مع النمو السكاني المتزايد الذي تشهده، وتفعيل الربط بين أجزائها، وتيسير الوصول إلى المشروعات الكبرى، وصولًا إلى رفع مستوى جودة الحياة في المدينة، وتعزيز مكانتها بوصفها وجهة مفضلة للاستثمارات الجادة، ومركزًا سياحيًّا وثقافيًّا عالميًّا.