فيصل بن عبدالعزيز: مشاريع تطوير الطرق بالرياض تعزّز نجاح استضافة المناسبات العالمية الكبرى

رفع الأميرُ الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، الشكرَ والتقدير للقيادة بمناسبة إطلاق "المجموعة الأولى" من مشاريع "برنامج تطوير محاور الطرق الرئيسية والدائرية بمدينة الرياض".
وقال الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بهذه المناسبة: "إن إطلاق هذه المشاريع النوعية سيسهم في تعزيز شبكة الطرق بالمدينة، بما يتواكب مع النمو السكاني المتزايد الذي تشهده، وتفعيل الربط بين أجزائها، وتيسير الوصول إلى المشروعات الكبرى، وصولًا إلى رفع مستوى جودة الحياة في المدينة، وتعزيز مكانتها بوصفها وجهة مفضلة للاستثمارات الجادة، ومركزًا سياحيًّا وثقافيًّا عالميًّا.
وأكّد أن مشاريع برنامج تطوير الطرق في مدينة الرياض سوف تسهم في تسريع وتيرة الأعمال الجارية في المدينة في ظل النهضة التطويرية التي تشهدها المدينة حاليًّا، واستعداداتها لاستقبال العديد من المناسبات العالمية الكبرى خلال السنوات القليلة القادمة.
وأشار إلى أن الطرق تمثل الركيزة الأساسية لانطلاق المدينة وتعزز من قدرتها على استضافة هذه الأحداث العالمية الكبرى.