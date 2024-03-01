حكاية نقشت الأمجاد.. "عظمة التأسيس" في صورة يرسمها مسؤولون بـ"ديوانية الأطباء بالخبر"

وتحدث عن دور أرامكو في التطور في المنطقة الشرقية التي كانت تعتمد على الغوص والزراعة حتى اكتشاف "بئر رقم 7 بئر أم الخير" في عام 1938م وتصدير أول شحنة بترول في العام 1939م، مؤكدًا أن المملكة لا تعاني من مركب نقص ضد الأجنبي لذلك دائمًا ما تقدم لهم الشكر نظير ما قدموه من خبرات بعد أن تم تحويل الشركة إلى سعودية 100% في العام 1988م، وتناول أكبر التحديات التي واجهت الشركة إبان حرب الخليج الأولى والثانية واسم تلك المرحلة بـ"البجعة السوداء".