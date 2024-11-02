مباحثات سعودية- قيرغيزية لتعزيز التعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني

عقب ذلك، عقد الجانبان اجتماعًا تم فيه مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيزها وتفعيلها في المجالات كافة، كما تم إطلاع الوفد الزائر على تجارب الديوان في مجالي المراجعة المالية والرقابة على الأداء.