زوَّار جناح "سكن" في معرض سيتي سكيب: ما رأيناه من أثر للعطاء يُحفِّزنا على تقديم المزيد من التبرعات

ويقول مشعل البراك، وهو زائر من دولة الكويت الشقيقة، إنه منبهر بمدى التحول التقني في السعودية ممثلة بمؤسسة "سكن" عبر منصتها جود الإسكان كخير مثال على ذلك؛ وذلك بعد اطلاعه على آلية سداد إيجارات سكن الأسر الأشد حاجة، وأنه لا يتم الإيداع النقدي مباشرة في حساباتهم، بل يكون ذلك من خلال الجمعيات الشريكة، ثم يتم تحويلها للمؤجر مباشرة بعد استكمال مراحل دراسة الحالة حسب الضوابط والإجراءات التي تنص عليها الاتفاقيات بين المؤسسة والجمعيات الشريكة.. وقدَّم شكره وتقديره لمنسوبي المؤسسة، وعلى رأسهم أمينها العام الأستاذ عبدالعزيز بن صالح الكريديس؛ فما يقومون به عملٌ مجتمعي غير مسبوق، وأنموذج إقليمي وعالمي.