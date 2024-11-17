زوَّار جناح "سكن" في معرض سيتي سكيب: ما رأيناه من أثر للعطاء يُحفِّزنا على تقديم المزيد من التبرعات

على مدار أيام معرض سيتي سكيب العالمي 2024، الذي نُظِّم بين 11 و14 نوفمبر الحالي، كشف استطلاع موضوعي عن آراء زوار جناح مؤسسة "سكن"؛ لمعرفة مدى جودة وصول رسالتها للزوار من خلال المنشورات والهدايا التي تُوزَّع بالجناح وفي مسارات المعرض، ومدى استيعاب الزوار للمعلومات التي تلقوها من منسوبي ومتطوعي المؤسسة، الذين كانوا في استقبالهم في الجناح وفي طرقات المعرض.
وفي البداية، ذكر الزائران مقرن العصيمي وسلطان السلمي أن صورة الطفلة التي تبدو عليها آثار الحاجة على شاشة العرض استوقفتهما للسؤال عن ماهية هذه الطفلة، وأنه بعد التعريف لهما بـ"سكن" ومنصتها "جود الإسكان"، وغيرها من الحلول السكنية المبتكرة للمؤسسة، والمقدمة للأسر الأشد حاجة، انبهرا بعدد الأُسر التي تم توفير السكن الملائم لها، الذي بلغ أكثر من 37 ألف أسرة على مستوى السعودية.
أما فهد بن عبدالمحسن وزوجته فقالا إن للجناح وقعًا خاصًّا على نفسَيْهما وقلبَيْهما من بين أجنحة المعرض المختلفة؛ فبالرغم من أنهما يبحثان عن شراء وحدة سكنية لهما إلا أن شعورهما بمدى الحاجة الماسة للأسر الأشد حاجة جعلهما يتبرعان لمنصة جود الإسكان من خلال جهاز الدفع المخصص بالجناح.
ومن ضمن الزوار الذين تم استطلاعهم والدة فارس المليكي، وهي سيدة مسنة، حضرت برفقة ابنها للتبرع، وقالت إنها مطمئنة على أن أموالها ستذهب في المكان الصحيح بعد أن تعرفت على مراحل دراسة الحالة للأسر، وجهود الجمعيات الشريكة في فرز الحالات حسب الأشد حاجة.
ويقول مشعل البراك، وهو زائر من دولة الكويت الشقيقة، إنه منبهر بمدى التحول التقني في السعودية ممثلة بمؤسسة "سكن" عبر منصتها جود الإسكان كخير مثال على ذلك؛ وذلك بعد اطلاعه على آلية سداد إيجارات سكن الأسر الأشد حاجة، وأنه لا يتم الإيداع النقدي مباشرة في حساباتهم، بل يكون ذلك من خلال الجمعيات الشريكة، ثم يتم تحويلها للمؤجر مباشرة بعد استكمال مراحل دراسة الحالة حسب الضوابط والإجراءات التي تنص عليها الاتفاقيات بين المؤسسة والجمعيات الشريكة.. وقدَّم شكره وتقديره لمنسوبي المؤسسة، وعلى رأسهم أمينها العام الأستاذ عبدالعزيز بن صالح الكريديس؛ فما يقومون به عملٌ مجتمعي غير مسبوق، وأنموذج إقليمي وعالمي.
يُذكر أن مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن" يرأس مجلس أمنائها وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وتسعى إلى تحفيز العطاء والمشاركة المجتمعية من خلال مبادرات مجتمعية، وحلول سكنية مبتكرة، من بينها مبادرتا "جود الإسكان" و"جود المناطق"، ومركز "حل للابتكار الإسكاني"؛ إذ تعمل "سكن" على ريادة وتمكين قطاع الإسكان غير الربحي؛ لتوفير حلول سكنية مستدامة.