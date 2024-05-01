بسبب الإقبال الكبير ونفادها سريعاً.. مواطنون يطالبون بربط استحقاق منتجات الإسكان بـ "العنوان الوطني"

اقترح مواطنون على وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ربط استحقاق منتجاتها السكنية ومشاريعها في مختلف المناطق بـ"العنوان الوطني"، بحيث يضمن المستفيد المستحق من المنطقة نفسها الحصول على فرصة أكبر، ومن ثم طرح المتبقي من تلك المشاريع على الساكنين خارجها من المناطق الأخرى بسبب الإقبال الكبير والنفاد السريع لتلك المشاريع في خلال ساعات قليلة؛ نظراً للضمانات التي تحظى بها، وأيضاً أسعارها المنخفضة وثقة المواطن بها.