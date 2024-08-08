مجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا يُجري أول عملية تلبيس لمفصل الركبة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد "3D" الحديثة

نجح مجمع الدكتور سليمان الحبيب الطبي بالعليا، في إجراء أول عملية من نوعها بمستشفيات المجموعة لتلبيس مفصل الركبة بالمفصل الصناعي، بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (3D) الحديثة؛ وذلك لإنهاء شكوى مريضة في العقد السابع من العمر، تعاني من آلام وصعوبة شديدة في المشي.
ذكر ذلك الدكتور يوسف بن توفيق خوجة استشاري جراحة العظام واستبدال المفاصل والإصابات الرياضية والمناظير، رئيس الفريق الطبي المعالج والحاصل على الزمالة الكندية، والذي أضاف أنه بعد سماع شكوى المريضة والاطلاع على ملفها الطبي؛ تَبين أنها تعاني من صعوبة في المشي لمدة تزيد على 15 عامًا، نتيجة شعورها بالألم الشديد بمفصل الركبة الأيسر، وأنها زارت أكثر من مستشفى، ولكن لم تنجح العلاجات التحفظية والأدوية المسكنة، والعلاج الطبيعي في تخفيف آلامها وعلاج مشكلتها الصحية.
وأضاف أن الفحص السريري للركبة؛ أوضح سوء المدى الحركي، مع وجود ارتخاء شديد بالرباط الجانبي الخارجي وتقوس الساق، كما بينت الأشعة السينية الرقمية (Digital X- Rays) والتحاليل المخبرية، معاناة المريضة من خشونة شديدة من الدرجة الرابعة، بالإضافة إلى وجود قصور في عمل الغدة الدرقية وارتفاع الكوليسترول.
وقال الدكتور "خوجة" إنه بناءً على معطيات النتائج؛ اتخذ الفريق الطبي القرار بالتدخل الجراحي لعلاج المريضة؛ وذلك بإجراء عملية تلبيس مفصل الركبة بالمفصل الصناعي، باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (3D) الحديثة، موضحًا أن هذه التقنية من أحدث عمليات المفاصل الصناعية في العالم؛ إذ تُصنع القوالب خصيصًا للمرضى بناءً على صور الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، حتى يتلاءم شكل العظام بدقة متناهية من الناحية التشريحية، ثم ترفع صور الأشعة إلى برنامج خاص، يتم فيه تحديد الشكل والأبعاد المناسبة للمفصل الصناعي، يتبع ذلك إرسال قياسات شكل القالب لجهاز طباعة ثلاثي الأبعاد، ليتم تصنيع القوالب الجديدة الخاصة بالمريضة.
وأشار إلى أن العملية أجريت تحت التخدير النصفي خلال ساعة ونصف، نُقلت بعدها المريضة إلى جناح التنويم، وقد استطاعت المشي بعد ساعتين من العملية بالاعتماد على نفسها، وخرجت إلى منزلها وهي بصحة جيدة، بعد أن انتهت لديها الأعراض السابق ذكرها؛ مؤكدًا أن جهود الفريق الطبي تكللت بالنجاح والحمد لله.