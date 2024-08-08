مجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا يُجري أول عملية تلبيس لمفصل الركبة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد "3D" الحديثة

وقال الدكتور "خوجة" إنه بناءً على معطيات النتائج؛ اتخذ الفريق الطبي القرار بالتدخل الجراحي لعلاج المريضة؛ وذلك بإجراء عملية تلبيس مفصل الركبة بالمفصل الصناعي، باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (3D) الحديثة، موضحًا أن هذه التقنية من أحدث عمليات المفاصل الصناعية في العالم؛ إذ تُصنع القوالب خصيصًا للمرضى بناءً على صور الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، حتى يتلاءم شكل العظام بدقة متناهية من الناحية التشريحية، ثم ترفع صور الأشعة إلى برنامج خاص، يتم فيه تحديد الشكل والأبعاد المناسبة للمفصل الصناعي، يتبع ذلك إرسال قياسات شكل القالب لجهاز طباعة ثلاثي الأبعاد، ليتم تصنيع القوالب الجديدة الخاصة بالمريضة.