المرور يرصد 2281 مركبة مخالفة في مواقف ذوي الإعاقة خلال حملة ميدانية

نفّذت إدارات المرور في مختلف مناطق المملكة حملة ميدانية لرصد وضبط المركبات المخالفة التي استخدم أصحابها المواقف المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة دون وجه حق.
وأسفرت الحملة عن ضبط 2281 مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف في أماكن مخصصة لذوي الإعاقة، في مخالفة صريحة للأنظمة واللوائح المرورية.
ويأتي ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تنفذه إدارات المرور، في إطار جهودها لضبط المخالفات وتعزيز احترام حقوق الفئات المستهدفة، لا سيما ذوي الإعاقة، عبر تكثيف الرقابة في المواقع العامة والمراكز التجارية والخدمية.
ودعت إدارات المرور الجميع إلى التعاون، والالتزام التام بالقواعد الواردة في نظام المرور، وعدم التعدي على حقوق الغير، مؤكدة أن الحملات الميدانية ستتواصل لرصد أي تجاوزات.