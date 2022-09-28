السفارة السعودية في قرغيزستان تحتفي بإنجازات ملوك المملكة في اليوم الوطني 92

أقامت سفارة المملكة في الجمهورية القرغيزية حفلاً بمناسبة اليوم الوطني 92 للمملكة.
حيث كان في استقبال المدعوين السفير إبراهيم بن راضي الراضي، وحضر الحفل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ونائب وزير الدفاع، ونائب وزير الخارجية، وأعضاء البعثات الدبلوماسية الأجنبية والإعلاميين.
وبهذه المناسبة ألقى السفير كلمة قدم خلالها التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده حفظهما الله.
وتطرق إلى ما أنعم الله به على المملكة من نعم بتوحيدها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه.
كما أشار إلى ما قام به أبناؤه الملوك من بعده حتى العهد الميمون، وما وصلت إليه من تقدم وازدهار.