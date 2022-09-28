السفارة السعودية في قرغيزستان تحتفي بإنجازات ملوك المملكة في اليوم الوطني 92

حيث كان في استقبال المدعوين السفير إبراهيم بن راضي الراضي، وحضر الحفل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ونائب وزير الدفاع، ونائب وزير الخارجية، وأعضاء البعثات الدبلوماسية الأجنبية والإعلاميين.