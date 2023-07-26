حوكمة المعاملات.. منصة "بلدي" تضيف خيارات دفع إلكترونية جديدة

وأوضحت الوزارة أنه تم تحديث وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة؛ لتمكين المستفيدين في قطاع الأعمال، أو الأفراد من تسديد رسوم الخدمات البلدية من خلال بطاقات مدى، وفيزا وماستركارد، وأبل باي، إضافة إلى السداد من خلال خدمة "سداد " المتوافرة مسبقاً.