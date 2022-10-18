عملية ناجحة لاستئصال ورم ليفي لمريضة بمجمع فيصل الطبي بالطائف

تمكّن مستشفى النساء والولادة بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف من إنقاذ حياة مريضة عمرها 42 عامًا، كانت تعاني من نزيف مهبلي منذ فترة لا تقلّ عن ستة أشهر.
وبعد عمل التحاليل اللازمة اتضح أن نسبة الهيموجلوبين منخفضة جدًّا، وتم تنويمها فورًا في العناية المتوسطة في برج النساء الولادة، وتم نقل حوالي خمس وحدات دم لها.
وبعد إجراء الأشعة اللازمة تبين وجود ورم ليفي كبير بالرحم وصل إلى عنق الرحم، وقرر الفريق الطبي الاستشاري المكون من الدكتورة حنان الرشيد استشارية نساء وولادة، والدكتور عصام جعفر استشاري نساء وولادة، والدكتور إسلام اللافي استشاري نساء وولادة؛ عمل عملية عاجلة لاستئصال الورم عن طريق المهبل؛ حيث يبلغ حجمه حوالي 17 × 14سم؛ وذلك للمحافظة على الرحم وعدم استئصاله؛ لرغبتها في الإنجاب مرةً أخرى.
وقد تم إجراء العملية دون اللجوء إلى فتح البطن، في عملية استغرقت أكثر من ساعة، تماثلت بعدها المريضة للشفاء ولله الحمد.