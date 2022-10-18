عملية ناجحة لاستئصال ورم ليفي لمريضة بمجمع فيصل الطبي بالطائف

وبعد إجراء الأشعة اللازمة تبين وجود ورم ليفي كبير بالرحم وصل إلى عنق الرحم، وقرر الفريق الطبي الاستشاري المكون من الدكتورة حنان الرشيد استشارية نساء وولادة، والدكتور عصام جعفر استشاري نساء وولادة، والدكتور إسلام اللافي استشاري نساء وولادة؛ عمل عملية عاجلة لاستئصال الورم عن طريق المهبل؛ حيث يبلغ حجمه حوالي 17 × 14سم؛ وذلك للمحافظة على الرحم وعدم استئصاله؛ لرغبتها في الإنجاب مرةً أخرى.