طقس نهاية الأسبوع .. الأرصاد : الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية غزيرة على نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم, حائل، في حين يستمر تكوّن الضباب على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.