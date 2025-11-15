بالفلكلور والتراث.. "كروز السعودية" تحطّ في ينبع وسط احتفاء سياحي وثقافي

وقدّمت فرق الفنون الشعبيّة عروضًا تراثيّة وأهازيج ينبعاويّة أصيلة، أضفت طابعًا ثقافيًا مميّزًا على المناسبة، وعكست تنوّع الموروث المحلي وهويّة المنطقة، فيما وفّرت الجهات المنظّمة مجموعة من الفعاليات السياحيّة والترفيهيّة المخصّصة لضيوف "كروز السعودية"، شملت جولات تعريفيّة بمعالم المنطقة التاريخيّة، والأسواق الشعبيّة، ومركز الزوّار بحي السور، وغيرها من المواقع الثقافيّة والتراثيّة.