بالفلكلور والتراث.. "كروز السعودية" تحطّ في ينبع وسط احتفاء سياحي وثقافي

شهد ميناء ينبع التجاري، اليوم، وصول أولى رحلات سفينة "كروز السعودية"، وسط منظومة متكاملة من التجهيزات البحرية والتشغيلية، في انطلاقة جديدة تعزّز مكانة ينبع كوجهة بحرية وسياحية واعدة ضمن خارطة السياحة الوطنية.
وفور نزول الركاب، استُقبلوا في المنطقة التاريخية بمدينة ينبع بالورود والترحيب، بحضور محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، وعدد من مسؤولي الجهات المعنيّة، من بينهم رئيس بلدية المحافظة المهندس ياسر جريد الرفاعي، ورئيس جمعية ينبع السياحية تركي قرنبيش، في أجواء احتفالية عكست التراث الينبعاوي الأصيل.
وقدّمت فرق الفنون الشعبيّة عروضًا تراثيّة وأهازيج ينبعاويّة أصيلة، أضفت طابعًا ثقافيًا مميّزًا على المناسبة، وعكست تنوّع الموروث المحلي وهويّة المنطقة، فيما وفّرت الجهات المنظّمة مجموعة من الفعاليات السياحيّة والترفيهيّة المخصّصة لضيوف "كروز السعودية"، شملت جولات تعريفيّة بمعالم المنطقة التاريخيّة، والأسواق الشعبيّة، ومركز الزوّار بحي السور، وغيرها من المواقع الثقافيّة والتراثيّة.
من جانبها، حرصت بلدية محافظة ينبع على تجهيز المرافق والخدمات العامة بالتعاون مع مختلف الجهات الشريكة، بما يضمن تجربة سياحيّة متكاملة للزوّار تعكس جمال المدينة وكرم أهلها.
كما شاركت جمعية ينبع السياحيّة في الاستقبال من خلال مرشدين ومرشدات قدّموا جولات منظّمة، وبرامج متنوّعة للتعريف بأبرز معالم المحافظة، ومن المقرّر أن تواصل "كروز السعودية" رحلاتها إلى ينبع خلال الموسم الحالي، ضمن جدول سياحي يستهدف تعزيز السياحة البحريّة في المملكة.