"الراجحي" يستعرض أبرز منجزات "شؤون الأسرة" خلال الربع الأول من العام 202

ساهم مجلس شؤون الأسرة خلال الربع الأول من عام 2024 في تمكين الأسرة، وتعزيز دور أفرادها في تنمية المجتمع من خلال العديد من المبادرات والبرامج النوعية والمشاريع المتخصصة في رعاية كبار السن والمرأة والطفل.
واستعرض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أبرز منجزات المجلس خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2024.
وأطلق المجلس عددًا من المبادرات النوعية، تَمثلت في حملة مكافحة التنمر والإيذاء "مالك حق" لتعزيز الوعي بقضايا التنمر والتمييز والتحرش، كما وضع إطار عمل أهل الخبرة على مستوى وطني يوظف كفاءات وخبرات كبار السن من خلال فرص التوظيف والترتيبات الملائمة لهم.
وتَمثلت المشاريع المتخصصة لكبار السن والمرأة والطفل في "دراسة حصر الإجراءات والسياسات محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا في مجال الرعاية والعزلة الاجتماعية لكبار السن، ونفّذ 4 دورات تدريبية خلال تلك الفترة بمشاركة 464 متدربًا بهدف تأهيلهم للقيام بالزيارات الأسرية لكبار السن في 4 مناطق بالمملكة.
ونفّذ "شؤون الأسرة" خلال الربع الأول من 2024، 850 زيارة منزلية لكبار السن بهدف التخفيف من العزلة الاجتماعية شارك فيها أفراد الأسر والمتطوعون في 4 مناطق بالمملكة، وأنجز دليلًا إرشاديًّا بعنوان "الحياة مهارة" موجه لأولياء الأمور لرعاية الأطفال، ودليل آخر بعنوان "نلاحظ ونحمي" للمعلمين والمرشدين الطلابيين وقطاع الصحة.
وشارك المجلس في العديد من المناسبات الدولية؛ أبرزها الاجتماع الأول لمجموعة عمل تمكين المرأة في إطار مجموعة دول العشرين بالبرازيل.