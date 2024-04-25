"الراجحي" يستعرض أبرز منجزات "شؤون الأسرة" خلال الربع الأول من العام 202

ساهم مجلس شؤون الأسرة خلال الربع الأول من عام 2024 في تمكين الأسرة، وتعزيز دور أفرادها في تنمية المجتمع من خلال العديد من المبادرات والبرامج النوعية والمشاريع المتخصصة في رعاية كبار السن والمرأة والطفل.