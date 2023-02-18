شاهد.. اختتام مهرجان الفنون الخليجي لطلبة التعليم العام في الكويت

اختتم، اليوم السبت، مهرجان الفنون الخليجي لطلبة التعليم العام في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج العربي، في الكويت تحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد العدواني.
وأكد الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بالإنابة في وزارة التربية الدكتور غانم السليماني، في كلمة له، أهمية مثل هذه المهرجانات التربوية التي تعزز وتوثق الترابط والتآلف بين طلبة الدول الأعضاء وتسهم في ترسيخ قيم الولاء والانتماء لديهم.
وقال "السليماني": إن المهرجان أظهر المواهب الطلابية والإبداعات الفنية لديهم والتي تتضمن: المسرح المدرسي ورسوم الأطفال والتصوير والموسيقى والفنون التشكيلية، مبينًا أن الأنشطة والتعليم جناحان لمسيرة النهضة والتقدم في دول المجلس.
وثمن ثقة المكتب في استضافة الكويت لهذا الحدث الطلابي؛ لما لوزارة التربية من بصمات بارزة وتاريخ عريق في مجال المسرح المدرسي والأنشطة الطلابية، مؤكدًا أهمية دور الفنون في التنشئة التربوية والاجتماعية وإبراز المواهب وتشجيعها للمساهمة في ترسيخ مفاهيم المواطنة لدى الطلبة.
وأوضح "السليماني" أن وجود كوكبة من أبنائنا الطلبة المبدعين من الدول الأعضاء في مهرجان فني، يجسد روح العمل الجماعي والتنافس الشريف وتعميق أواصر الأخوة والتآلف بين أبناء دول المكتب.
ومن جهته قال المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبدالرحمن العاصمي: إن المكتب حريص على أن تكون للفنون مكانة في برامجه، إيمانًا بدورها في معالجة القضايا الاجتماعية وتهيئة مناخ اجتماعي يحفز الترابط والتآلف.
وأضاف، أن المكتب صمم العديد من البرامج ومنها المسرح المدرسي الخليجي ورسوم الأطفال والمسابقات الأدبية؛ لإتاحة الفرصة أمام طلاب وطالبات الدول الأعضاء للمشاركة والإسهام في مهرجان فني يعزز التنافس في إطار الثقافة والموروث الفني الخليجي.
وأوضح "العاصمي" أن مهرجان المسرح المدرسي يقوم كوسيط تربوي بتعزيز المشاركة في الأعمال الإبداعية ويغرس القيم والمعارف في نفوس الطلاب، ويسهم في تحقيق الأهداف التربوية والتعليمية، فضلاً عن تهذيب السلوك وبناء الشخصية.
وبين أن لأنشطة الرسم والمسرح المدرسي والخط العربي آثارًا تربوية وأهمية كبرى؛ لذلك جعلها المكتب ضمن برامجه لإبراز مواهب طلابية متعددة لدى الجنسين وقوبلت بتفاعل وأصداء في الميدان التربوي.
وأعرب "العاصمي" عن شكره لدولة الكويت وقادة الدول الأعضاء على الدعم السخي والمساندة المستمرة التي يحظى بها المكتب من قبلهم، مما أسهم في إنجاز المكتب برامجه وأنشطته في تحقيق رسالته التربوية.
وحول مسابقات المهرجان، حقق السعودي الطالب محمد البحراني، المركز الأول في مسابقة "الخط العربي"، ومواطنته ياسمين محمد المركز الثاني، فيما نالت الكويتية الطالبة بلقيس علي المركز الثالث.
وفي مسابقة "الرسم" حققت الطالبة ميار خالد، من السعودية المركز الأول، وبالمركز الثاني ريم الدرمكية، ومواطنتها الطالبة فاطمة البلوشي في المركز الثالث.
وفي مسابقة "التصوير التشكيلي"، حل الطالب حمد محمد من السعودية بالمركز الأول، والإماراتية مريم المطروشي ثانيًا، فيما حصد الطالب الكويتي فالح العجمي المركز الثالث.
يذكر أن المهرجان الذي تستضيف الكويت نسخته الحالية، انطلق يوم 14 فبراير الجاري، وشارك فيه 84 طالبًا وطالبة من دول مجلس التعاون الخليجي.