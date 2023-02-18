شاهد.. اختتام مهرجان الفنون الخليجي لطلبة التعليم العام في الكويت

ومن جهته قال المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبدالرحمن العاصمي: إن المكتب حريص على أن تكون للفنون مكانة في برامجه، إيمانًا بدورها في معالجة القضايا الاجتماعية وتهيئة مناخ اجتماعي يحفز الترابط والتآلف.