عسير.. ضبط 11 مروجًا ومهربًا للمخدرات ومصادرة 180 كجم قات ومواد محظورة

ألقت الجهات الأمنية بمنطقة عسير، ممثلة في حرس الحدود والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، القبض على 11 شخصًا لتورطهم في تهريب وترويج مواد مخدرة، ضمن الجهود الأمنية المستمرة لمكافحة هذه الآفة وحماية المجتمع.
وفي التفاصيل، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة على 10 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، أثناء محاولتهم تهريب (180) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر. وقد استُكملت الإجراءات النظامية بحقهم، وسُلّموا مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص.
كما ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مواطن بمنطقة عسير، بعد تورطه في ترويج (2.8) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، و(3,222) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، حيث جرى إيقافه وإحالته إلى النيابة العامة بعد استكمال الإجراءات النظامية.
وتدعو الجهات الأمنية جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي نشاطات مرتبطة بالتهريب أو الترويج، عبر الأرقام (911) في مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والمنطقة الشرقية، و(999) و(994) في بقية المناطق، أو عبر رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، والبريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، مؤكدة أن جميع البلاغات تُعالج بسرية تامة دون مسؤولية على المُبلّغ.