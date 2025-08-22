عسير.. ضبط 11 مروجًا ومهربًا للمخدرات ومصادرة 180 كجم قات ومواد محظورة

وتدعو الجهات الأمنية جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي نشاطات مرتبطة بالتهريب أو الترويج، عبر الأرقام (911) في مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والمنطقة الشرقية، و(999) و(994) في بقية المناطق، أو عبر رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، والبريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، مؤكدة أن جميع البلاغات تُعالج بسرية تامة دون مسؤولية على المُبلّغ.