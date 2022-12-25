"تراحم" تُطلق حملة "أسبوع النزيل الخليجي"

أطلقت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم"، اليوم الأحد، حملة "أسبوع النزيل الخليجي"، بعنوان "لنفتح أمامهم الأمل والعمل"، بالمشاركة مع المديرية العامة للسجون واللجان الفرعية في مناطق ومحافظات المملكة.
وتهدف حملة "أسبوع النزيل الخليجي" إلى نشر الثقافة التوعوية بالأدوار المناطة لكل جهة للعناية بنزلاء السجون، وتلمس احتياجاتهم خلال مدة إقامتهم وتعريف المجتمع بالجهود والخدمات المقدمة بدءًا من تهيئة النزيل، ومرورًا بالتوجيه والإرشاد وتقويم السلوكيات، وحتى الإفراج عنه، مع تقديم كافة خدمات الرعاية لأسرهم.
وأوضحت "تراحم" أن الحملة تستمرّ على مدار أسبوع تتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة للمشاركة المجتمعية بهدف عرض التجربة السعودية لإعادة تأهيل نزلاء ونزيلات السجون، ونوعية الخدمات التي تساهم في إعادة التأهيل على الصعيد السلوكي والأسري والمهاري للحصول على الحياة الكريمة.
وتعدّ اللجنة الوطنية الجهة المختصة برعاية نزلاء السجون وأسرهم والعمل المؤسسي مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة على التوسع في تقديم الخدمات وتلبية الاحتياجات من خلال ثلاثة مسارات رئيسية؛ هي: الرعاية الأساسية، وتنمية القدرات، والرعاية الأساسية.
وتشتمل على 23 خدمة فرعية مساندة في توفير كل السبل للرعاية وتحسين جودة حياة النزيل وعائلته، وتقديم الدعم المادي والمعنوي.