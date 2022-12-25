"تراحم" تُطلق حملة "أسبوع النزيل الخليجي"

وتهدف حملة "أسبوع النزيل الخليجي" إلى نشر الثقافة التوعوية بالأدوار المناطة لكل جهة للعناية بنزلاء السجون، وتلمس احتياجاتهم خلال مدة إقامتهم وتعريف المجتمع بالجهود والخدمات المقدمة بدءًا من تهيئة النزيل، ومرورًا بالتوجيه والإرشاد وتقويم السلوكيات، وحتى الإفراج عنه، مع تقديم كافة خدمات الرعاية لأسرهم.