ملتقى أبحاث الحج والعمرة الـ 22 يدرس أوضاع الجالية البرماوية بمكة

وبيّنت الدراسة أن غالبية أرباب الأسر يعملون في القطاع الخاص بنسبة (98 %)، ويقع جميع أرباب الأسر في فئة الدخل الأقل من المتوسط التي لا تزيد دخولها المالية على 4000 ريال شهريًا، مشيرًا إلى أن الروابط الاجتماعية بين أسر هذه الجالية تتميز بقوتها، حيث يتزاورون ويلتقون في المساجد وفى المكاتب الخاصة المعدة لهم يوميًا بعد صلاة العشاء.