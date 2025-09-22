مرور العاصمة المقدسة ينهي اختناقًا مروريًا بعد عطل مفاجئ في إشارة صقر قريش

في استجابة عاجلة، نجحت إدارة مرور العاصمة المقدسة في إنهاء اختناق مروري نتج عن عطل مفاجئ في إشارة صقر قريش، التي تُعد من أكثر الإشارات كثافة في مكة المكرمة، نظرًا لكونها تربط مخططات الشرائع بالراشدية والمشاعر المقدسة.