مرور العاصمة المقدسة ينهي اختناقًا مروريًا بعد عطل مفاجئ في إشارة صقر قريش

في استجابة عاجلة، نجحت إدارة مرور العاصمة المقدسة في إنهاء اختناق مروري نتج عن عطل مفاجئ في إشارة صقر قريش، التي تُعد من أكثر الإشارات كثافة في مكة المكرمة، نظرًا لكونها تربط مخططات الشرائع بالراشدية والمشاعر المقدسة.
وكان العطل المفاجئ قد أوقف عمل الإشارات الأربع بالتزامن مع وقت الذروة، ما أدى إلى تكدس المركبات في الموقع. وعلى الفور، انتشر رجال المرور ميدانيًا، وقاموا بتنظيم حركة السير وإعادة الانسيابية المرورية خلال وقت وجيز.
وأكدت إدارة المرور أن تواجدها الميداني مستمر للتعامل مع أي طارئ مروري، مشددة على جاهزيتها لخدمة قاصدي مكة المكرمة وسكانها وضمان انسياب الحركة في مختلف الطرق والمحاور الرئيسة.