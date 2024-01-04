لتأهيلها قبل الانطلاق في البرية.. "الحياة الفطرية" يطلق 132 كائناً فطرياً بمحمية نيوم

من جانبه، قال رئيس قسم الطبيعة في نيوم، الدكتور بول مارشال: "سعدنا اليوم بإطلاق المركز الوطني لهذه الأنواع من الكائنات الفطرية في محمية نيوم، ما يؤكد التزامنا بحماية الحياة الفطرية واستدامتها، ما يعتبر جزءاً من رؤية نيوم التي تسعى لأن تكون نموذجاً عالمياً في حماية مختلف أشكال الحياة ضمن بيئاتها الطبيعية والحفاظ عليها، لا سيما مع التزامنا بتخصيص 95% من أراضي نيوم للطبيعة، في ظل ما تملكه من مقومات وثراء بيئي فريد".