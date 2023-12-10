للتسهيل على المستخدمين.. تحديث منصة "بيانات السعودية" بمؤشرات اقتصادية جديدة

وكانت منصة بيانات السعودية قد أطلقت بشكل تجريبي في سبتمبر 2023، وتضمنت منصة اقتصادية واجتماعية رئيسية، مع إمكانية استعراض المستخدمين للمؤشرات على المستوى المملكة والمناطق، وتتطلع الوزارة إلى تطوير الخدمات التي تقدّمها المنصة من خلال عرض البيانات باستخدام وسائط مرئية وتفاعلية أكثر تقدمًا، مع إصدار منشورات دورية تتضمن شروحات تحليلية للمهتمين، ويمكن الوصول للمنصة من خلال الرابط التالي: https://datasaudi.mep.gov.sa.