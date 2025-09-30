"بر جدة" وكلية الريادة للعلوم الصحية يوقعان اتفاقية تدريب لرفع كفاءة طلاب التمريض

ويعكس توقيع الاتفاقية حرص الجمعية على تحقيق رؤيتها في صناعة الأثر المجتمعي المستدام وحرصها على تعزيز ازدهار القطاع غير الربحي وإثراء تجاربه وتحفيزها، وتعظيم القيمة المضافة له، في ظل حرص الجمعية على الاضطلاع بمسؤولياتها المجتمعية، وتقديم أفضل الخدمات التي تساهم في دعم المسار التنموي الاجتماعي والاقتصادي.