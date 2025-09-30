"بر جدة" وكلية الريادة للعلوم الصحية يوقعان اتفاقية تدريب لرفع كفاءة طلاب التمريض

وقّعت جمعية البر بجدة اتفاقية تدريب مع كلية الريادة للعلوم الصحية لتدريب وتأهيل طلابها في تخصص التمريض لمرحلة البكالوريوس لدى مركز هشام عطار للغسيل الكلوي التابع للجمعية وفق تنظيمات إدارية ومالية أقرها الطرفان. وقد وقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي للجمعية المهندس محيي الدين بن يحيى حكمي وعميدة الكلية الدكتورة إلهام عبد الله النقشبندي.
وبموجب الاتفاقية سيحصل المتدربون على شهادات إتمام التدريب بعد اجتيازهم الفترة التدريبية المتفق عليها وفق خطة المهارات التدريبية المقدمة من الكلية.
وجاء توقيع الاتفاقية انطلاقاً من حرص الطرفين على المساهمة في مسارات التنمية ورفع كفاءة الكوادر الصحية وبناء جيل مؤهل وقادر على خدمة المجتمع بكفاءة وفق منظومة من العمل التكاملي القائم على مفاهيم تبادل المنافع بما يحقق المصلحة المشتركة في إثراء برامج المسؤولية الاجتماعية التي تساهم في تحقيق جودة الحياة وتعزيز الصحة العامة وفق رؤية المملكة 2030.
ويعكس توقيع الاتفاقية حرص الجمعية على تحقيق رؤيتها في صناعة الأثر المجتمعي المستدام وحرصها على تعزيز ازدهار القطاع غير الربحي وإثراء تجاربه وتحفيزها، وتعظيم القيمة المضافة له، في ظل حرص الجمعية على الاضطلاع بمسؤولياتها المجتمعية، وتقديم أفضل الخدمات التي تساهم في دعم المسار التنموي الاجتماعي والاقتصادي.
يُذكر أن جمعية البر بجدة وضعت المحور الصحي ضمن أهدافها الاستراتيجية، حيث تعمل على تقديم خدمات صحية متميزة لمرضى الغسيل الكلوى المسجلين في مراكز الغسيل الكلوي التابعة لها: (مركز هشام عطار ومركز عبد الكريم بكر الطبي)، وقد قدم المركزان منذ تأسيسهما أكثر من 650 ألف جلسة غسيل كلوي للمرضى الذين يحظون بكافة اشكال الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية.