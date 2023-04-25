إلغاء تصاريح حفر بئرين لشركة سعودية في أريزونا الأمريكية

وقالت المدعية العامة في ولاية أريزونا كريس مايز، وهي ديمقراطية: إن تصاريح الحفر للشركة ألغيت، زاعمةً أن هناك تضاربًا في المستندات المقدمة للحصول على التصاريح اللازمة رغم الموافقة عليها في أغسطس الماضي.