بتكلفة تخطت 1.5 مليار ريال.. "اكتتاب جود" تمنح 5250 منزلاً للأسر الأشد حاجة

وكانت حملة اكتتاب جود التي أطلقتها منصة جود للإسكان الخيري قد دُشنت في غرة رمضان هذا العام بتبرع سخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمبلغ 150 مليون ريال، واختتمت يوم 29 رمضان، بإجمالي تبرعات تجاوز 1.5 مليار ريال؛ إذ حظيت بتفاعل كبير من رجال الأعمال، والشركات والمؤسسات، وأبناء الوطن الذين أبدوا تفاعلاً كبيراً مع الحملة منذ أول يوم حتى نهاية يوم الاكتتاب.