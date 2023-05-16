بتكلفة تخطت 1.5 مليار ريال.. "اكتتاب جود" تمنح 5250 منزلاً للأسر الأشد حاجة

بلغ عدد المنازل التي مُنحت عبر حملة اكتتاب جود للإسكان الخيري للأسر الأشد حاجة، 5250 منزلاً في مختلف مناطق المملكة، بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 1.5 مليار ريال.
وبحسب "إنفوجرافيك" نشره "التواصل الحكومي"، اليوم، عبر حسابه في "تويتر"، فإن الأسر شديدة الحاجة في مختلف مناطق المملكة تسلّمت 5250 منزلاً، وتوزعت على النحو التالي: 624 منزلاً في منطقة جازان؛ كأعلى المناطق توزيعاً، تلتها المنطقة الشرقية 576 منزلاً، ثم مكة المكرّمة 525 منزلاً، والرياض 501 منزل، والقصيم 200 منزل، وعسير 72 منزلاً، ونجران 53 منزلاً، وتبوك 52 منزلاً، وحائل 40 منزلاً، والمدينة المنوّرة 30 منزلاً، والباحة 25 منزلاً، وأخيراً الحدود الشمالية 22 منزلاً.
وكانت حملة اكتتاب جود التي أطلقتها منصة جود للإسكان الخيري قد دُشنت في غرة رمضان هذا العام بتبرع سخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمبلغ 150 مليون ريال، واختتمت يوم 29 رمضان، بإجمالي تبرعات تجاوز 1.5 مليار ريال؛ إذ حظيت بتفاعل كبير من رجال الأعمال، والشركات والمؤسسات، وأبناء الوطن الذين أبدوا تفاعلاً كبيراً مع الحملة منذ أول يوم حتى نهاية يوم الاكتتاب.