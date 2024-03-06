بنيلها شهادة ISO 45001.. "مصادر الجزيرة" تؤكد التزامها بصحة وسلامة موظفيها

أعلنت شركة مصادر الجزيرة، الشركة السعودية الرائدة في مجال تجارة وصيانة النقل الثقيل والمعدات، عن حصولها على شهادة ISO 45001:2018، وتعد شهادة ISO 45001:2018 معيارًا دوليًا لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية، وهي تؤكد على التزام الشركة بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية للموظفين.