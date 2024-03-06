بنيلها شهادة ISO 45001.. "مصادر الجزيرة" تؤكد التزامها بصحة وسلامة موظفيها

أعلنت شركة مصادر الجزيرة، الشركة السعودية الرائدة في مجال تجارة وصيانة النقل الثقيل والمعدات، عن حصولها على شهادة ISO 45001:2018، وتعد شهادة ISO 45001:2018 معيارًا دوليًا لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية، وهي تؤكد على التزام الشركة بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية للموظفين.
وتَعتبر "مصادر الجزيرة" أن الحصول على شهادة ISO 45001:2018 يمثل إنجازًا مهمًا للشركة، ويعكس التزامها المستمر بتحسين بيئة العمل وحماية صحة وسلامة الموظفين، وتنوي الشركة الاستمرار في العمل على التحسين لعملياتها، وضمان بيئة عمل آمنة وصحية للموظفين.
وتشمل مزايا الحصول على شهادة ISO 45001:2018 "تحسين بيئة العمل، حماية صحة وسلامة الموظفين، خفض التكاليف، تحسين الكفاءة، تعزيز القدرة التنافسية".
وتعد شركة مصادر الجزيرة شركة رائدة في مجال النقل الثقيل، ولديها خبرة واسعة في تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة وبيئة عمل آمنة وصحية للموظفين.
وتشمل منتجات الشركة ما يلي: (شاحنات نقل المواد الخام - رافعات شوكية - جرارات - آلات بناء)، بينما تشمل خدمات الشركة ما يلي: (الصيانة الدورية - الصيانة الوقائية - إصلاح الأعطال - توفير قطع الغيار).
وتعد شهادة ISO 45001:2018 اعترافًا بالتزام شركة مصادر الجزيرة بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية للموظفين.
وأدخلت شركة مصادر الجزيرة تحسينات على نظام إدارة السلامة والصحة المهنية، ولتحقيق متطلبات شهادة ISO 45001:2018، أجرت شركة مصادر الجزيرة عددًا من التحسينات على نظام إدارة السلامة والصحة المهنية الخاص بها.
وتشمل هذه التحسينات ما يلي: "تطوير سياسة وأهداف السلامة والصحة المهنية واضحة وقابلة للقياس، إنشاء نظام لتقييم المخاطر وإدارة المخاطر، وضع خطط للحد من المخاطر ومعالجتها، توفير التدريب والوعي بالسلامة والصحة المهنية للموظفين، التحقيق في الحوادث والإصابات واتخاذ الإجراءات التصحيحية".
ونتيجة لهذه التحسينات، تمكنت شركة مصادر الجزيرة من تحقيق انخفاض كبير في معدل الحوادث والإصابات في مكان العمل. وفي عام 2023، سجلت الشركة أدنى معدل حوادث وإصابات منذ تأسيسها.
وتؤكد شركة مصادر الجزيرة على أهمية صحة وسلامة موظفيها، وتعتبرها أولوية قصوى. وتلتزم الشركة بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لجميع موظفيها، وتعمل باستمرار على تحسين عملياتها.