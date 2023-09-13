"الجوازات" تستعرض جهاز التأشيرة السياحية وآلية التقديم عليها عند الوصول

يُذكر أن وزارة الداخلية تشارك في معرض "سيتي سكيب" العالمي العقاري الذي يُعد الأكبر في العالم، ويقام لأول مرة في المملكة، ويُعرض من خلاله مشاريع رؤية المملكة 2030 تحت سقف واحد، بحضور أكثر من 170 دولة.