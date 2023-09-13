"الجوازات" تستعرض جهاز التأشيرة السياحية وآلية التقديم عليها عند الوصول

تستعرض وزارة الداخلية ممثلةً في المديرية العامة للجوازات لزوار معرض "سيتي سكيب" العالمي بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم شمال مدينة الرياض، جهاز التأشيرة السياحية وآلية التقديم عليها عند الوصول من منافذ المملكة الدولية البرية والبحرية والجوية.
وحظي زوار جناح وزارة الداخلية بالتعرف على إجراءات التأشيرة السياحية للدخول إلى المملكة، وإتاحة الفرصة للراغبين في الاستمتاع بالوجهات السياحية، والمشاركة في الفعاليات السياحية، وتوضيح المؤهلين للتأشيرة عند الوصول للمملكة.
يُذكر أن وزارة الداخلية تشارك في معرض "سيتي سكيب" العالمي العقاري الذي يُعد الأكبر في العالم، ويقام لأول مرة في المملكة، ويُعرض من خلاله مشاريع رؤية المملكة 2030 تحت سقف واحد، بحضور أكثر من 170 دولة.