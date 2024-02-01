بتداولات بلغت 8.2 مليارات ريال.. مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11914 نقطة

وكانت أسهم شركات: السعودي الألماني الصحية، والباحة، وأنعام القابضة، ونادك، ووقت اللياقة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: بروج للتأمين، والوطنية، والصقر للتأمين، ولومي، وسيرا الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 8.42% و5.34%.