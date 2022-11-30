بعد "اليونسكو".. البن الخولاني السعودي يطرق أبواب العالمية من أوسع الأبواب

ولمن لا يعرف، فالبن الخولاني هو نوع من الأنواع يعود أصل تسميته بهذا الاسم إلى مدينة خولان في اليمن، وذلك لأنها المقر الرئيسي لزراعة هذا البن، كما أنه تتم زراعة هذا البن في جنوب المملكة أيضاً في جبال جيزان، ويعتبر هذان المكانان هما أهم مصدر للبن الخولاني في العالم، ولعل هذا ما يميز البن الخولاني عن باقي أنواع القهوة وهو كونه نوعاً من البن لا يمكن زراعته إلا في ظروف معينة، كما أنه يحتاج عناية خاصة، حتى يكون في جودة عالية، كما أن طعم هذه القهوة المميز هو أهم ما قد يميزها عن أي نوع قهوة آخر.