مبيعات مزاد نادي الصقور السعودي تتجاوز حاجز الـ 3 ملايين ريال في الليلة الـ 18

وكان ختام الليلة مع الصقر الرابع "شاهين فرخ"، طرح الحماد، للطاروحين فيصل البناقي وعبدالعزيز البذالي، وبدأت المزايدة عليه بخمسين ألفاً، وظفر به مالكه الجديد بمبلغ 170 ألف ريال، ليصبح ثاني أغلى صقر في النسخة الحالية، بعد صقر العويقيلة "شاهين قرناس" والذي بيع بربع مليون ريال.