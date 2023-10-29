مبيعات مزاد نادي الصقور السعودي تتجاوز حاجز الـ 3 ملايين ريال في الليلة الـ 18

تجاوزت مبيعات مزاد نادي الصقور السعودي حاجز الثلاثة ملايين ريال في الليلة الـ 17 من ليالي المزاد الذي ينظمه النادي بمقره بملهم، وسط حضور وإقبال كبيرين من هواة الطرح والصقارين في المملكة والمنطقة.
وعُرضت اليوم أربعة صقور على منصة المزاد، وتم بيعها بمبلغ 385 ألف ريال، ليصل إجمالي المبيعات إلى ثلاثة ملايين و232 ألف ريال.
وكانت البداية مع "شاهين قرناس"، طرح الحنو، للطاروح طلال الجهني، وبدأت المزايدة عليه بـ 15 ألف ريال، قبل أن يتم بيعه بمبلغ 26 ألف ريال.
وعُرض بعدها الصقر الثاني "شاهين قرناس"، طرح المويلح، للطاروح إبراهيم البلوي، وبيع بمبلغ 29 ألف ريال، بعدها جاءت المنافسة على الصقر الثالث "شاهين فرخ"، طرح البريدي، لأربعة طواريح، وبيع بمبلغ 160 ألف ريال.
وكان ختام الليلة مع الصقر الرابع "شاهين فرخ"، طرح الحماد، للطاروحين فيصل البناقي وعبدالعزيز البذالي، وبدأت المزايدة عليه بخمسين ألفاً، وظفر به مالكه الجديد بمبلغ 170 ألف ريال، ليصبح ثاني أغلى صقر في النسخة الحالية، بعد صقر العويقيلة "شاهين قرناس" والذي بيع بربع مليون ريال.
ويهدف المزاد إلى دعم الاستثمار في مجال الصقور، وتطوير مزادات الصقور وتنظيم آلية البيع والشراء، كما يوفر المزاد مجموعة من المزايا للطواريح المشاركين، ويجري المزاد على الصقر بشكل مباشر وسريع يُبث على القنوات التلفزيونية الناقلة والبث المباشر لحسابات النادي من خلال منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم.