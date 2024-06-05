رحلة 9 عقود.. كلية الملك فهد الأمنية تحقق المنجزات برؤية استباقية وسياسة حكيمة

وأسهم تاريخ كلية الملك الأمنية الحافل بالتدريب والتأهيل على مدى (9) عقود، وبرؤية استباقية وسياسة حكيمة، في تحقيق إنجازات بارزة، منها الحصول على الاعتماد المؤسسي الكامل من هيئة تقويم التعليم والتدريب، والحصول على جائزة نشر مفاهيم الإبداع والابتكار بتدشين مركز الأمير نايف للإبداع الأمني في ملتقى أبشر الخامس، والوسام البرونزي في برنامج "رواد الاستحقاق المحاسبي"، وجائزة دعم التحول الرقمي في ملتقى أبشر 2023، وجائزة تطوير الشراكة في مجال التعليم والمعرفة في أعمال المنتدى الثامن للقيادات التنفيذية الذي نظمته داتاماتكس في دبي، وتحقيق المركز الأول في فئة مهارات القيادة بمهرجان المانعية بمنطقة القصيم.