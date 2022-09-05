بدأت بلوح خشبي وسُميت بـ"مديرية المعارف".. "الدارة" تُلخِّص 99 عامًا على نشأة التعليم

كان اهتمام "الملك المؤسس" بالتعليم اهتمامًا كبيرًا، وتعاهد على تلك المرحلة التعليمية التي بدأت بمديرية المعارف التاريخية، وتعاقب على قيادتها 9 من النخبة الأكاديمية آنذاك؛ إذ بدأت أولاً بـ"صالح بكري شطا" الذي كان أول مدير للمعارف عام (1344م – 1345هـ)، وعقبه "كامل القصاب" عام (1345م - 1346هـ)، و"ماجد الكردي" عام (1346م - 1347هـ)، وحافظ وهبة (1347م - 1349هـ)، ومحمد أمين فودة (1349م - 1352هـ). وأكمل دفة عجلة التنمية التعليمية "إبراهيم الشورى" عام (1352م - 1354هـ)، ثم "محمد طاهر الدباغ" عام (1355م - 1364هـ)، و"محمد بن عبدالعزيز بن مانع" عام (1364م - 1373هـ). وعقب ذلك كان الأمير "فهد بن عبدالعزيز آل سعود" أول وزير للمعارف عام (1373م - 1382هـ).