عادة جاهلية للعرب بعد الإفاضة.. أنزل الله فيها آية.. تعرف عليها

فقد اعتاد العرب في الجاهلية بعد الإفاضة من مزدلفة إلى منى إقامة وعقد مجالس المفاخرة، بعد أن يكونوا انتهوا من مناسك الحج، وقد ذكر المفسرون هذه العادة أو التقليد في سياق تفسير الآية القرآنية رقم 200 من سورة البقرة (فَإِذَا قَضَيۡتُم مَّنَٰسِكَكُمۡ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكۡرِكُمۡ ءَابَآءَكُمۡ أَوۡ أَشَدَّ ذِكۡرٗاۗ فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنۡيَا وَمَا لَهُۥ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنۡ خَلَٰقٖ).