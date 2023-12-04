جمعية الأزياء المهنية تطلق حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي

وتمثل الجمعية إحدى المنظمات غير الربحية، التي أطلقتها وزارة الثقافة، وتتمثل رؤيتها في قيادة قطاع الأزياء نحو الابتكار والتميز والاستدامة، وتعزيز دورها التنموي في الاقتصاد السعودي، وإبراز الهوية الثقافية محليًّا وعالميًّا.