جمعية الأزياء المهنية تطلق حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي

أعلن لؤي نسيم، مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية الأزياء المهنية، إطلاق حسابات الجمعية الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي؛ وذلك لقرب إطلاق أعمال الجمعية بداية العام الجديد 2024.
وتمثل الجمعية إحدى المنظمات غير الربحية، التي أطلقتها وزارة الثقافة، وتتمثل رؤيتها في قيادة قطاع الأزياء نحو الابتكار والتميز والاستدامة، وتعزيز دورها التنموي في الاقتصاد السعودي، وإبراز الهوية الثقافية محليًّا وعالميًّا.
وتتمثل رسالتها في الالتزام بدعم وتطوير قطاع الأزياء السعودية، وتسليط الضوء على الهوية الثقافية، من خلال المساهمات في سياسات تطوير قطاع الموضة ودعمها، والترويج عالميًّا لعروض الأزياء الخاصة بالمهنيين، والتمسك باستمرار المهنية الرائدة عن طريق المعرفة والأدوات وخدمات الدعم.. وكلها بهدف تطوير المجتمع المهني للأزياء.