مدينة محمد بن سلمان غير الربحية توقّع اتفاقية لإنشاء فرع جديد من فنادق "إنديغو" بالرياض

بدوره، قال رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال IHG في منطقة الهند والشرق الأوسط وإفريقيا هيثم مطر: "نسعد ونتشرف بالشراكة مع مدينة محمد بن سلمان غير الربحية، وهي التي ستُشكِّل مجتمعًا مزدهرًا بالمفكرين والمبدعين ورواد الابتكار، الذين يعملون من أجل بناء مستقبل المملكة العربية السعودية. وانطلاقًا من مكانة هذه المدينة وجهودها التي تركز على تشجيع القيادات الشابّة من أجل مستقبل أفضل في المملكة؛ تُشكل هذه الشراكة فرصة رائعة لمواصلة وتعزيز دعمنا للشباب السعودي ورؤية المملكة 2030".