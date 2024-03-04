يلتهم "شمساً" كل يوم.. مرصد عربي يصوّر "الثقب الأسود الأكثر نمواً في الكون"!

وأوضح عضو مركز الفلك الدولي، رئيس الجمعية الفلكية الأردنية الدكتور عمار سكجي، في بيانٍ له أوردهُ لـ"سبق"، أنه تم التقاط "الكوايزر" وتصويره في أثناء وصوله إلى أقصى ارتفاع (نحو 22 درجة) من مرصد الختم الفلكي في أبوظبي، وكان لمعانه من القدر 15.7، والقدر الحدي في ذلك اليوم وفي تلك البقعة من السماء كان 17، وهذه الصورة هي عبارة عن تجميع صور عدة، ومدة تعريض كل صورة 3 دقائق.