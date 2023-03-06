فيديو.. ضبط 3 أشخاص يمارسون التسوّل أمام المساجد وداخلها بالشرقية

في إطار الحملات الأمنية المكثّفة في مناطق المملكة كافة للحد من ظاهرة التسوّل، تمكّنت الجهات الأمنية في الشرقية من رصد وضبط عددٍ من الأشخاص بتهمة التسوّل.
وأوضح حساب الأمن العام على تويتر، أنه تمّ رصد وضبط مقيمٍ من الجنسية اليمنية قام بالتسوّل بشكلٍ مباشر داخل أحد المساجد.
وتمّ رصد وضبط مقيمٍ من الجنسية اليمنية قام بالتسوّل بشكلٍ مباشر من قائدي المركبات.
وأضاف، أنه تمّ رصد وضبط مقيمة من الجنسية اليمنية قامت بالتسوّل بشكلٍ مباشر أمام أحد الجوامع.
ودعا الأمن العام إلى ضرورة الإبلاغ عن المتسوّلين على الرقم 911 بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و999 ببقية مناطق المملكة.